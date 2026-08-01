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Поточна ціна Sliding Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 滑る猫 становить 16 051,37 USD. Відстежуйте оновлення цін 滑る猫 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sliding Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 滑る猫 становить 16 051,37 USD. Відстежуйте оновлення цін 滑る猫 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 滑る猫

Інформація про ціну 滑る猫

Що таке 滑る猫

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Ціна Sliding Cat (滑る猫)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 滑る猫 до USD:

$0,000016
$0,000016$0,000016
+20,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sliding Cat (滑る猫) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:53:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sliding Cat

Поточна ціна Sliding Cat (滑る猫) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 滑る猫 до USD становить $ 0 за 滑る猫.

Sliding Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 051,37, з циркуляційною пропозицією у 999,88M 滑る猫. Протягом останніх 24 годин 滑る猫 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00110706, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 滑る猫 змінився на -19,36% за останню годину та на -5,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sliding Cat (滑る猫)

$ 16,05K
$ 16,05K$ 16,05K

--
----

$ 16,05K
$ 16,05K$ 16,05K

999,88M
999,88M 999,88M

999 883 514,043013
999 883 514,043013 999 883 514,043013

Поточна ринкова капіталізація Sliding Cat — $ 16,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 滑る猫 — 999,88M, зі загальною пропозицією 999883514.043013. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,05K.

Історія ціни Sliding Cat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00110706
$ 0,00110706$ 0,00110706

$ 0
$ 0$ 0

-19,36%

+20,51%

-5,07%

-5,07%

Історія ціни Sliding Cat (滑る猫) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sliding Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sliding Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sliding Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sliding Cat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+20,51%
30 днів$ 0-39,15%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Sliding Cat

Прогноз ціни Sliding Cat (滑る猫) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 滑る猫 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Sliding Cat (滑る猫) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sliding Cat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Sliding Cat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 滑る猫 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Sliding Cat.

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Ресурс Sliding Cat (滑る猫)

Офіційний вебсайт

Категорія :

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Про Sliding Cat

Яка зараз ціна торгівлі Sliding Cat?

Поточна ціна торгівлі Sliding Cat становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі 滑る猫?

滑る猫 зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Sliding Cat сьогодні?

За останні 24 години Sliding Cat зазнав зміни ціни на 20.50%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Sliding Cat сьогодні?

Протягом останнього дня Sliding Cat коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Sliding Cat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:53:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sliding Cat (滑る猫)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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