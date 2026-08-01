Сьогоднішня ціна Sliding Cat

Поточна ціна Sliding Cat (滑る猫) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 滑る猫 до USD становить $ 0 за 滑る猫.

Sliding Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 051,37, з циркуляційною пропозицією у 999,88M 滑る猫. Протягом останніх 24 годин 滑る猫 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00110706, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 滑る猫 змінився на -19,36% за останню годину та на -5,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sliding Cat (滑る猫)

Ринкова капіталізація $ 16,05K$ 16,05K $ 16,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,05K$ 16,05K $ 16,05K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 883 514,043013 999 883 514,043013 999 883 514,043013

Поточна ринкова капіталізація Sliding Cat — $ 16,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 滑る猫 — 999,88M, зі загальною пропозицією 999883514.043013. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,05K.