Ціна Slex (SLEX)
Поточна ціна Slex (SLEX) сьогодні становить 2.81 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.40M USD
- зміна ціни Slex протягом дня — -2.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slex до USD становила $ -0.057973932422026.
За останні 30 днів зміна ціни Slex до USD становила $ -1.1100587470.
За останні 60 днів зміна ціни Slex до USD становила $ -0.8912420800.
За останні 90 днів зміна ціни Slex до USD становила $ -1.1158533441224537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.057973932422026
|-2.02%
|30 днів
|$ -1.1100587470
|-39.50%
|60 днів
|$ -0.8912420800
|-31.71%
|90 днів
|$ -1.1158533441224537
|-28.42%
Останній аналіз цін Slex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
-2.02%
-23.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SLEX is utility token for Slex centralized cryptocurrency exchange which can be used to pay fees
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