Сьогоднішня ціна Slex (SLEX)

Поточна ціна Slex (SLEX) сьогодні становить 2.81 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.40M USD

- зміна ціни Slex протягом дня — -2.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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