Сьогоднішня ціна SleuthAI

Поточна ціна SleuthAI (SLEUTH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLEUTH до USD становить $ 0 за SLEUTH.

SleuthAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 103, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SLEUTH. Протягом останніх 24 годин SLEUTH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SLEUTH змінився на -0,72% за останню годину та на -1,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SleuthAI (SLEUTH)

Ринкова капіталізація $ 37,10K$ 37,10K $ 37,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,10K$ 37,10K $ 37,10K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація SleuthAI — $ 37,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLEUTH — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,10K.