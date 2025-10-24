Актуальна ціна SLEEPLESS COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLEEPLESS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLEEPLESS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SLEEPLESS COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLEEPLESS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLEEPLESS на MEXC вже зараз.

Ціна SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Актуальна ціна 1 SLEEPLESS до USD:

--
----
+2,00%1D
Графік ціни SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:21:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,43%

+2,03%

-8,85%

-8,85%

Актуальна ціна SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) становить --. За останні 24 години SLEEPLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLEEPLESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLEEPLESS змінився на -0,43% за останню годину, +2,03% за 24 години та на -8,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

$ 19,28K
$ 19,28K$ 19,28K

--
----

$ 19,28K
$ 19,28K$ 19,28K

998,99M
998,99M 998,99M

998 993 706,2546
998 993 706,2546 998 993 706,2546

Поточна ринкова капіталізація SLEEPLESS COIN — $ 19,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLEEPLESS — 998,99M, зі загальною пропозицією 998993706.2546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,28K.

Історія ціни SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLEEPLESS COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLEEPLESS COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SLEEPLESS COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SLEEPLESS COIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,03%
30 днів$ 0-30,44%
60 днів$ 0-74,43%
90 днів$ 0--

Що таке SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SLEEPLESS COIN (USD)

Скільки коштуватиме SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SLEEPLESS COIN.

Перегляньте прогноз ціни SLEEPLESS COIN вже зараз!

SLEEPLESS до місцевих валют

Токеноміка SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Розуміння токеноміки SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLEEPLESS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Скільки сьогодні коштує SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)?
Актуальна ціна SLEEPLESS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLEEPLESS до USD?
Поточна ціна SLEEPLESS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SLEEPLESS COIN?
Ринкова капіталізація SLEEPLESS — $ 19,28K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLEEPLESS?
Циркуляційна пропозиція SLEEPLESS — 998,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLEEPLESS?
SLEEPLESS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLEEPLESS?
Історична мінімальна ціна SLEEPLESS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SLEEPLESS?
Актуальний обсяг торгівлі SLEEPLESS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SLEEPLESS цього року?
SLEEPLESS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLEEPLESS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:21:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

