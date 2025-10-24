Інформація щодо ціни SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,43% Зміна ціни (1 дн.) +2,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,85%

Актуальна ціна SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) становить --. За останні 24 години SLEEPLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLEEPLESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLEEPLESS змінився на -0,43% за останню годину, +2,03% за 24 години та на -8,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Ринкова капіталізація $ 19,28K$ 19,28K $ 19,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,28K$ 19,28K $ 19,28K Циркуляційне постачання 998,99M 998,99M 998,99M Загальна пропозиція 998 993 706,2546 998 993 706,2546 998 993 706,2546

Поточна ринкова капіталізація SLEEPLESS COIN — $ 19,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLEEPLESS — 998,99M, зі загальною пропозицією 998993706.2546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,28K.