Інформація щодо ціни Slap (SLAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00192179$ 0,00192179 $ 0,00192179 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,16% Зміна ціни (1 дн.) -21,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,79%

Актуальна ціна Slap (SLAP) становить --. За останні 24 години SLAP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLAP становить $ 0,00192179, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLAP змінився на +0,16% за останню годину, -21,17% за 24 години та на -13,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Slap (SLAP)

Ринкова капіталізація $ 290,89K$ 290,89K $ 290,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 290,89K$ 290,89K $ 290,89K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Slap — $ 290,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLAP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 290,89K.