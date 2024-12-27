Сьогоднішня ціна Slam (SLAM)

Поточна ціна Slam (SLAM) сьогодні становить 0.189688 USD з ринковою капіталізацією $ 1.67M USD. Ціна SLAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 515.33 USD

- зміна ціни Slam протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 345.53B USD

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