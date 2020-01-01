Токеноміка SL Benfica Fan Token (BENFICA) Дізнайтеся ключову інформацію про SL Benfica Fan Token (BENFICA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SL Benfica Fan Token (BENFICA) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com/benfica-fan-tokens/ Купити BENFICA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SL Benfica Fan Token (BENFICA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SL Benfica Fan Token (BENFICA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Загальна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,91M $ 13,91M $ 13,91M Історичний максимум: $ 3,65 $ 3,65 $ 3,65 Історичний мінімум: $ 0,561403 $ 0,561403 $ 0,561403 Поточна ціна: $ 0,695426 $ 0,695426 $ 0,695426 Дізнайтеся більше про ціну SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Токеноміка SL Benfica Fan Token (BENFICA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SL Benfica Fan Token (BENFICA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BENFICA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BENFICA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BENFICA, досліджуйте ціну токена BENFICA в реальному часі!

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