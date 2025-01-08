Сьогоднішня ціна SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Поточна ціна SL Benfica Fan Token (BENFICA) сьогодні становить 0.992555 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна BENFICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SL Benfica Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.81K USD

- зміна ціни SL Benfica Fan Token протягом дня — -1.87%

- циркуляційна пропозиція – 1.60M USD

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