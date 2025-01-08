Ціна SL Benfica Fan Token (BENFICA)
Поточна ціна SL Benfica Fan Token (BENFICA) сьогодні становить 0.992555 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна BENFICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SL Benfica Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.81K USD
- зміна ціни SL Benfica Fan Token протягом дня — -1.87%
- циркуляційна пропозиція – 1.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SL Benfica Fan Token до USD становила $ -0.0189730092501602.
За останні 30 днів зміна ціни SL Benfica Fan Token до USD становила $ -0.0936190779.
За останні 60 днів зміна ціни SL Benfica Fan Token до USD становила $ +0.0031818335.
За останні 90 днів зміна ціни SL Benfica Fan Token до USD становила $ -0.0561567683548617.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0189730092501602
|-1.87%
|30 днів
|$ -0.0936190779
|-9.43%
|60 днів
|$ +0.0031818335
|+0.32%
|90 днів
|$ -0.0561567683548617
|-5.35%
Останній аналіз цін SL Benfica Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-1.87%
-2.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
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