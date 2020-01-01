Токеноміка Skyrim Finance (SKYRIM) Дізнайтеся ключову інформацію про Skyrim Finance (SKYRIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skyrim Finance (SKYRIM) Skyrim Finance is the first multi-chain decentralized structured finance marketplace. Skyrim Finance aims to build the Robo-Advisor of DeFi eco. The objective of Skyrim Finance is to help investors of different profiles have risk-adjusted return through fixed-rate and leveraged-yield DeFi products. The DeFi market consists of two types of DeFi investors. We aim to create a blended product that fits between these two target markets, so that participants can have a single touch hedged approach to DeFi. Офіційний вебсайт: https://skyrim.finance/ Купити SKYRIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skyrim Finance (SKYRIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skyrim Finance (SKYRIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 824,64 $ 824,64 $ 824,64 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 37,63M $ 37,63M $ 37,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,19K $ 2,19K $ 2,19K Історичний максимум: $ 0,396397 $ 0,396397 $ 0,396397 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Skyrim Finance (SKYRIM)

Токеноміка Skyrim Finance (SKYRIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skyrim Finance (SKYRIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKYRIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKYRIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKYRIM, досліджуйте ціну токена SKYRIM в реальному часі!

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