Ціна Skyrim Finance (SKYRIM)
Поточна ціна Skyrim Finance (SKYRIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.72K USD. Ціна SKYRIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skyrim Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.00 USD
- зміна ціни Skyrim Finance протягом дня — -5.22%
- циркуляційна пропозиція – 37.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skyrim Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skyrim Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skyrim Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skyrim Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.22%
|30 днів
|$ 0
|-16.92%
|60 днів
|$ 0
|-2.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skyrim Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-5.22%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skyrim Finance is the first multi-chain decentralized structured finance marketplace. Skyrim Finance aims to build the Robo-Advisor of DeFi eco. The objective of Skyrim Finance is to help investors of different profiles have risk-adjusted return through fixed-rate and leveraged-yield DeFi products. The DeFi market consists of two types of DeFi investors. We aim to create a blended product that fits between these two target markets, so that participants can have a single touch hedged approach to DeFi.
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