Сьогоднішня ціна Skyrim Finance (SKYRIM)

Поточна ціна Skyrim Finance (SKYRIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.72K USD. Ціна SKYRIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skyrim Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.00 USD

- зміна ціни Skyrim Finance протягом дня — -5.22%

- циркуляційна пропозиція – 37.63M USD

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