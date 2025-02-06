Ціна SKYRA (SKY)
Поточна ціна SKYRA (SKY) сьогодні становить 5.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SKYRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.95K USD
- зміна ціни SKYRA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SKYRA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SKYRA до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни SKYRA до USD становила $ -3.9710762280.
За останні 90 днів зміна ціни SKYRA до USD становила $ -11.115917032342707.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ -3.9710762280
|-67.53%
|90 днів
|$ -11.115917032342707
|-65.40%
Останній аналіз цін SKYRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skyra is a cryptocurrency project designed to create a secure and decentralized network through the combined use of masternodes and staking. The project focuses on leveraging these technologies to enhance network stability, provide instant transfers, and deliver detailed real-time statistics. Skyra's primary utility is to offer fast, reliable, and decentralized financial transactions, making it an ideal choice for users seeking both privacy and efficiency. By integrating masternodes and staking, Skyra ensures a balanced and robust network, offering participants the benefits of both methods while simplifying the user experience. This innovative approach to combining masternodes and staking sets Skyra apart, providing a streamlined and efficient platform for all participants.
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RM25.9896
|1 SKY до TRY
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¥895.1124
|1 SKY до RUB
₽576.24
|1 SKY до INR
₹514.206
|1 SKY до IDR
Rp96,393.4272
|1 SKY до PHP
₱341.5692
|1 SKY до EGP
￡E.295.8228
|1 SKY до BRL
R$34.104
|1 SKY до CAD
C$8.4084
|1 SKY до BDT
৳715.1844
|1 SKY до NGN
₦9,882.3396
|1 SKY до UAH
₴245.0196
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Bs346.92
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Rs1,640.1672
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฿197.6856
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NT$193.0992
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Fr5.292
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