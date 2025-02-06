Ціна SKYPlay (SKP)
Поточна ціна SKYPlay (SKP) сьогодні становить 0.0014222 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SKYPlay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.68 USD
- зміна ціни SKYPlay протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SKYPlay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SKYPlay до USD становила $ +0.0015623033.
За останні 60 днів зміна ціни SKYPlay до USD становила $ +0.0026220068.
За останні 90 днів зміна ціни SKYPlay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0015623033
|+109.85%
|60 днів
|$ +0.0026220068
|+184.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SKYPlay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+42.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skyplay tokens are user-supplier governance tokens that start with a game and provide services between users and suppliers in conjunction with various online and offline businesses.
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