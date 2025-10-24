Інформація щодо ціни Skyops (SKYOPS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00204963$ 0,00204963 $ 0,00204963 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70%

Актуальна ціна Skyops (SKYOPS) становить --. За останні 24 години SKYOPS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKYOPS становить $ 0,00204963, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SKYOPS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Skyops (SKYOPS)

Ринкова капіталізація $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,29K$ 28,29K $ 28,29K Циркуляційне постачання 67,26M 67,26M 67,26M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Skyops — $ 19,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKYOPS — 67,26M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,29K.