Сьогоднішня ціна SkyNity SkyDust

Поточна ціна SkyNity SkyDust (SDT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SDT до USD становить $ 0 за SDT.

SkyNity SkyDust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 373, з циркуляційною пропозицією у 38,75M SDT. Протягом останніх 24 годин SDT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,119862, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SDT змінився на -- за останню годину та на -0,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,94.

Ринкова інформація щодо SkyNity SkyDust (SDT)

Ринкова капіталізація $ 27,37K$ 27,37K $ 27,37K Обсяг (за 24 год) $ 5,94$ 5,94 $ 5,94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,88K$ 59,88K $ 59,88K Циркуляційне постачання 38,75M 38,75M 38,75M Загальна пропозиція 84 758 610,0 84 758 610,0 84 758 610,0

Поточна ринкова капіталізація SkyNity SkyDust — $ 27,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,94. Циркуляційна пропозиція SDT — 38,75M, зі загальною пропозицією 84758610.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,88K.