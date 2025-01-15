Ціна Skynet (DRONES)
Поточна ціна Skynet (DRONES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 390.71K USD. Ціна DRONES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skynet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.81K USD
- зміна ціни Skynet протягом дня — -35.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skynet до USD становила $ -0.000216461371279917.
За останні 30 днів зміна ціни Skynet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skynet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skynet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000216461371279917
|-35.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skynet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-35.64%
-52.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication.
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