Сьогоднішня ціна Skynet (DRONES)

Поточна ціна Skynet (DRONES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 390.71K USD. Ціна DRONES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skynet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.81K USD

- зміна ціни Skynet протягом дня — -35.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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