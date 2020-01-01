Токеноміка Skyhash (SKH) Дізнайтеся ключову інформацію про Skyhash (SKH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skyhash (SKH) Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia. Офіційний вебсайт: https://skyhash.app/ Whitepaper: https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf Купити SKH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skyhash (SKH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skyhash (SKH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Загальна пропозиція: $ 99,00M $ 99,00M $ 99,00M Циркуляційна пропозиція: $ 19,72M $ 19,72M $ 19,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,88M $ 9,88M $ 9,88M Історичний максимум: $ 0,120197 $ 0,120197 $ 0,120197 Історичний мінімум: $ 0,03797041 $ 0,03797041 $ 0,03797041 Поточна ціна: $ 0,100505 $ 0,100505 $ 0,100505 Дізнайтеся більше про ціну Skyhash (SKH)

Токеноміка Skyhash (SKH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skyhash (SKH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKH, досліджуйте ціну токена SKH в реальному часі!

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