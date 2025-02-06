Ціна skydogenet (SKYDOGE)
Поточна ціна skydogenet (SKYDOGE) сьогодні становить 0.0000073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності skydogenet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.71 USD
- зміна ціни skydogenet протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни skydogenet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни skydogenet до USD становила $ -0.0000018409.
За останні 60 днів зміна ціни skydogenet до USD становила $ -0.0000015878.
За останні 90 днів зміна ціни skydogenet до USD становила $ +0.000000847386336310758.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000018409
|-25.21%
|60 днів
|$ -0.0000015878
|-21.75%
|90 днів
|$ +0.000000847386336310758
|+13.13%
Останній аналіз цін skydogenet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.98%
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|1 SKYDOGE до AUD
A$0.000011607
|1 SKYDOGE до GBP
￡0.00000584
|1 SKYDOGE до EUR
€0.000007008
|1 SKYDOGE до USD
$0.0000073
|1 SKYDOGE до MYR
RM0.000032266
|1 SKYDOGE до TRY
₺0.00026207
|1 SKYDOGE до JPY
¥0.001111279
|1 SKYDOGE до RUB
₽0.0007154
|1 SKYDOGE до INR
₹0.000638239
|1 SKYDOGE до IDR
Rp0.119672112
|1 SKYDOGE до PHP
₱0.000423911
|1 SKYDOGE до EGP
￡E.0.000367263
|1 SKYDOGE до BRL
R$0.00004234
|1 SKYDOGE до CAD
C$0.000010439
|1 SKYDOGE до BDT
৳0.000887899
|1 SKYDOGE до NGN
₦0.012268891
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₴0.000304191
|1 SKYDOGE до VES
Bs0.0004307
|1 SKYDOGE до PKR
Rs0.002036262
|1 SKYDOGE до KZT
₸0.003778407
|1 SKYDOGE до THB
฿0.000245426
|1 SKYDOGE до TWD
NT$0.000239805
|1 SKYDOGE до CHF
Fr0.00000657
|1 SKYDOGE до HKD
HK$0.000056794
|1 SKYDOGE до MAD
.د.م0.000073146