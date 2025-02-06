Сьогоднішня ціна skydogenet (SKYDOGE)

Поточна ціна skydogenet (SKYDOGE) сьогодні становить 0.0000073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності skydogenet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.71 USD

- зміна ціни skydogenet протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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