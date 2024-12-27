Сьогоднішня ціна Skycoin (SKY)

Поточна ціна Skycoin (SKY) сьогодні становить 0.057827 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skycoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD

- зміна ціни Skycoin протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 22.31M USD

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