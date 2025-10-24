Інформація щодо ціни SkyAI (SKYAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02239906 $ 0,02239906 $ 0,02239906 Мін. за 24 год $ 0,02471037 $ 0,02471037 $ 0,02471037 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02239906$ 0,02239906 $ 0,02239906 Макс. за 24 год $ 0,02471037$ 0,02471037 $ 0,02471037 Рекордний максимум $ 0,09237$ 0,09237 $ 0,09237 Найнижча ціна $ 0,01433298$ 0,01433298 $ 0,01433298 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) -6,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,68%

Актуальна ціна SkyAI (SKYAI) становить $0,02316198. За останні 24 години SKYAI торгувався між мінімумом у $ 0,02239906 і максимумом у $ 0,02471037, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKYAI становить $ 0,09237, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01433298.

Що стосується короткострокових результатів, то SKYAI змінився на -0,28% за останню годину, -6,26% за 24 години та на -10,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SkyAI (SKYAI)

Ринкова капіталізація $ 23,16M$ 23,16M $ 23,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,16M$ 23,16M $ 23,16M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SkyAI — $ 23,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKYAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,16M.