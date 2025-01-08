Ціна Sky Hause (SKYH)
Поточна ціна Sky Hause (SKYH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.59K USD. Ціна SKYH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sky Hause:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.38 USD
- зміна ціни Sky Hause протягом дня — -8.03%
- циркуляційна пропозиція – 499.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sky Hause до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sky Hause до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sky Hause до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sky Hause до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.03%
|30 днів
|$ 0
|-67.72%
|60 днів
|$ 0
|-83.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sky Hause: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-8.03%
-32.19%
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