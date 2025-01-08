Сьогоднішня ціна Sky Hause (SKYH)

Поточна ціна Sky Hause (SKYH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.59K USD. Ціна SKYH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sky Hause:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.38 USD

- зміна ціни Sky Hause протягом дня — -8.03%

- циркуляційна пропозиція – 499.99M USD

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