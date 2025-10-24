Інформація щодо ціни Sky Coin (XSO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00017792 $ 0,00017792 $ 0,00017792 Мін. за 24 год $ 0,00017795 $ 0,00017795 $ 0,00017795 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00017792$ 0,00017792 $ 0,00017792 Макс. за 24 год $ 0,00017795$ 0,00017795 $ 0,00017795 Рекордний максимум $ 0,00017889$ 0,00017889 $ 0,00017889 Найнижча ціна $ 0,00010586$ 0,00010586 $ 0,00010586 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) -0,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05%

Актуальна ціна Sky Coin (XSO) становить $0,00017688. За останні 24 години XSO торгувався між мінімумом у $ 0,00017792 і максимумом у $ 0,00017795, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XSO становить $ 0,00017889, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010586.

Що стосується короткострокових результатів, то XSO змінився на -0,60% за останню годину, -0,59% за 24 години та на +0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sky Coin (XSO)

Ринкова капіталізація $ 177,92M$ 177,92M $ 177,92M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177,92M$ 177,92M $ 177,92M Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sky Coin — $ 177,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XSO — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,92M.