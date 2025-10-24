Актуальна ціна Sky Coin сьогодні становить 0,00017688 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XSO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XSO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sky Coin сьогодні становить 0,00017688 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XSO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XSO на MEXC вже зараз.

Графік ціни Sky Coin (XSO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:17:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sky Coin (XSO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00017792
$ 0,00017792$ 0,00017792
Мін. за 24 год
$ 0,00017795
$ 0,00017795$ 0,00017795
Макс. за 24 год

$ 0,00017792
$ 0,00017792$ 0,00017792

$ 0,00017795
$ 0,00017795$ 0,00017795

$ 0,00017889
$ 0,00017889$ 0,00017889

$ 0,00010586
$ 0,00010586$ 0,00010586

-0,60%

-0,59%

+0,05%

+0,05%

Актуальна ціна Sky Coin (XSO) становить $0,00017688. За останні 24 години XSO торгувався між мінімумом у $ 0,00017792 і максимумом у $ 0,00017795, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XSO становить $ 0,00017889, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010586.

Що стосується короткострокових результатів, то XSO змінився на -0,60% за останню годину, -0,59% за 24 години та на +0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sky Coin (XSO)

$ 177,92M
$ 177,92M$ 177,92M

--
----

$ 177,92M
$ 177,92M$ 177,92M

1,00T
1,00T 1,00T

1 000 000 000 000,0
1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sky Coin — $ 177,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XSO — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,92M.

Історія ціни Sky Coin (XSO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sky Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sky Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sky Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sky Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,59%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Sky Coin (XSO)

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Sky Coin (USD)

Скільки коштуватиме Sky Coin (XSO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sky Coin (XSO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sky Coin.

Перегляньте прогноз ціни Sky Coin вже зараз!

XSO до місцевих валют

Токеноміка Sky Coin (XSO)

Розуміння токеноміки Sky Coin (XSO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XSO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sky Coin (XSO)

Скільки сьогодні коштує Sky Coin (XSO)?
Актуальна ціна XSO у USD становить 0,00017688 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XSO до USD?
Поточна ціна XSO до USD — $ 0,00017688. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sky Coin?
Ринкова капіталізація XSO — $ 177,92M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XSO?
Циркуляційна пропозиція XSO — 1,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XSO?
XSO досяг історичної максимальної ціни у 0,00017889 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XSO?
Історична мінімальна ціна XSO становила 0,00010586 USD.
Який обсяг торгівлі XSO?
Актуальний обсяг торгівлі XSO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна XSO цього року?
XSO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XSO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Sky Coin (XSO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

