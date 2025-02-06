Сьогоднішня ціна Sky (SKY)

Поточна ціна Sky (SKY) сьогодні становить 0.03837372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.53M USD

- зміна ціни Sky протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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