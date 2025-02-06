Ціна Sky (SKY)
Поточна ціна Sky (SKY) сьогодні становить 0.03837372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.53M USD
- зміна ціни Sky протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SKY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sky до USD становила $ +0.00032126.
За останні 30 днів зміна ціни Sky до USD становила $ -0.0164774566.
За останні 60 днів зміна ціни Sky до USD становила $ -0.0220395508.
За останні 90 днів зміна ціни Sky до USD становила $ -0.02303320349563752.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032126
|+0.84%
|30 днів
|$ -0.0164774566
|-42.93%
|60 днів
|$ -0.0220395508
|-57.43%
|90 днів
|$ -0.02303320349563752
|-37.50%
Останній аналіз цін Sky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+0.84%
-17.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SKY до AUD
A$0.0610142148
|1 SKY до GBP
￡0.030698976
|1 SKY до EUR
€0.0368387712
|1 SKY до USD
$0.03837372
|1 SKY до MYR
RM0.1696118424
|1 SKY до TRY
₺1.377616548
|1 SKY до JPY
¥5.8416313956
|1 SKY до RUB
₽3.76062456
|1 SKY до INR
₹3.3550143396
|1 SKY до IDR
Rp629.0772763968
|1 SKY до PHP
₱2.2283619204
|1 SKY до EGP
￡E.1.9305818532
|1 SKY до BRL
R$0.222567576
|1 SKY до CAD
C$0.0548744196
|1 SKY до BDT
৳4.6673955636
|1 SKY до NGN
₦64.4935599924
|1 SKY до UAH
₴1.5990329124
|1 SKY до VES
Bs2.26404948
|1 SKY до PKR
Rs10.7039654568
|1 SKY до KZT
₸19.8618537348
|1 SKY до THB
฿1.2901244664
|1 SKY до TWD
NT$1.260576702
|1 SKY до CHF
Fr0.034536348
|1 SKY до HKD
HK$0.2985475416
|1 SKY до MAD
.د.م0.3845046744