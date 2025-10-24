Інформація щодо ціни Skully (SKULLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +1,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,04%

Актуальна ціна Skully (SKULLY) становить --. За останні 24 години SKULLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKULLY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SKULLY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Skully (SKULLY)

Ринкова капіталізація $ 103,53K$ 103,53K $ 103,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130,12K$ 130,12K $ 130,12K Циркуляційне постачання 778,56M 778,56M 778,56M Загальна пропозиція 978 558 324,0 978 558 324,0 978 558 324,0

Поточна ринкова капіталізація Skully — $ 103,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKULLY — 778,56M, зі загальною пропозицією 978558324.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,12K.