Сьогоднішня ціна Skullcoin (SKULL)

Поточна ціна Skullcoin (SKULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.12K USD. Ціна SKULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skullcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD

- зміна ціни Skullcoin протягом дня — +18.77%

- циркуляційна пропозиція – 20.00B USD

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