Ціна Skullcoin (SKULL)
Поточна ціна Skullcoin (SKULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.12K USD. Ціна SKULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skullcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD
- зміна ціни Skullcoin протягом дня — +18.77%
- циркуляційна пропозиція – 20.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skullcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skullcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skullcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skullcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.77%
|30 днів
|$ 0
|-32.61%
|60 днів
|$ 0
|-34.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skullcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+18.77%
+32.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness.
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