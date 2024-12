Що таке Skullcoin ( SKULL)

Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness.

Ресурс Skullcoin (SKULL) Whitepaper Офіційний вебсайт