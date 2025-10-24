Інформація щодо ціни Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00622213 $ 0.00622213 $ 0.00622213 Мін. за 24 год $ 0.00624549 $ 0.00624549 $ 0.00624549 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00622213$ 0.00622213 $ 0.00622213 Макс. за 24 год $ 0.00624549$ 0.00624549 $ 0.00624549 Рекордний максимум $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Найнижча ціна $ 0.00619938$ 0.00619938 $ 0.00619938 Зміна ціни (за 1 год) +0.09% Зміна ціни (1 дн.) -0.09% Зміна ціни (за 7 дн.) -3.40% Зміна ціни (за 7 дн.) -3.40%

Актуальна ціна Skull of Pepe Token (SKOP) становить $0.00623002. За останні 24 години SKOP торгувався між мінімумом у $ 0.00622213 і максимумом у $ 0.00624549, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKOP становить $ 0.142385, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00619938.

Що стосується короткострокових результатів, то SKOP змінився на +0.09% за останню годину, -0.09% за 24 години та на -3.40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Skull of Pepe Token (SKOP)

Ринкова капіталізація $ 934.02K$ 934.02K $ 934.02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 934.02K$ 934.02K $ 934.02K Циркуляційне постачання 150.00M 150.00M 150.00M Загальна пропозиція 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Skull of Pepe Token — $ 934.02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKOP — 150.00M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 934.02K.