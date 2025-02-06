Сьогоднішня ціна Skull Cat ($SKULLCAT)

Поточна ціна Skull Cat ($SKULLCAT) сьогодні становить 0.00004155 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SKULLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skull Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.65 USD

- зміна ціни Skull Cat протягом дня — -4.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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