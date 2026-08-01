Сьогоднішня ціна SKS Cartoon

Поточна ціна SKS Cartoon (SKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKS до USD становить $ 0 за SKS.

SKS Cartoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,135, з циркуляційною пропозицією у 999.24M SKS. Протягом останніх 24 годин SKS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SKS змінився на +0.11% за останню годину та на +25.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SKS Cartoon (SKS)

Ринкова капіталізація $ 40.14K$ 40.14K $ 40.14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40.14K$ 40.14K $ 40.14K Циркуляційне постачання 999.24M 999.24M 999.24M Загальна пропозиція 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688

Поточна ринкова капіталізація SKS Cartoon — $ 40.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKS — 999.24M, зі загальною пропозицією 999239208.6809688. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.14K.