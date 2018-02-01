Токеноміка Skrumble Network (SKM) Дізнайтеся ключову інформацію про Skrumble Network (SKM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skrumble Network (SKM) With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Офіційний вебсайт: https://skrumble.network Whitepaper: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf Купити SKM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skrumble Network (SKM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skrumble Network (SKM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,21K $ 52,21K $ 52,21K Загальна пропозиція: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркуляційна пропозиція: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B FDV (повністю розведена вартість): $ 74,32K $ 74,32K $ 74,32K Історичний максимум: $ 0,110396 $ 0,110396 $ 0,110396 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Skrumble Network (SKM)

Токеноміка Skrumble Network (SKM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skrumble Network (SKM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKM, досліджуйте ціну токена SKM в реальному часі!

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