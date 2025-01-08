Ціна Skrumble Network (SKM)
Поточна ціна Skrumble Network (SKM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.25K USD. Ціна SKM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skrumble Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 737.67 USD
- зміна ціни Skrumble Network протягом дня — -5.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.05B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skrumble Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skrumble Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skrumble Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skrumble Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.34%
|30 днів
|$ 0
|-16.19%
|60 днів
|$ 0
|+38.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skrumble Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-5.34%
-9.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.
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