Сьогоднішня ціна Skrumble Network (SKM)

Поточна ціна Skrumble Network (SKM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.25K USD. Ціна SKM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skrumble Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 737.67 USD

- зміна ціни Skrumble Network протягом дня — -5.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.05B USD

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