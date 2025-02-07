Сьогоднішня ціна Skol ($SKOL)

Поточна ціна Skol ($SKOL) сьогодні становить 0.202002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SKOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.84K USD

- зміна ціни Skol протягом дня — -7.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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