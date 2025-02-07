Сьогоднішня ціна sKLAY (SKLAY)

Поточна ціна sKLAY (SKLAY) сьогодні становить 0.190707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sKLAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.32 USD

- зміна ціни sKLAY протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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