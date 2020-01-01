Токеноміка Skimask Pnut (SKINUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Skimask Pnut (SKINUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skimask Pnut (SKINUT) Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Офіційний вебсайт: https://skimaskpnut.meme/ Купити SKINUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skimask Pnut (SKINUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skimask Pnut (SKINUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,98K $ 41,98K $ 41,98K Загальна пропозиція: $ 991,44M $ 991,44M $ 991,44M Циркуляційна пропозиція: $ 991,44M $ 991,44M $ 991,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,98K $ 41,98K $ 41,98K Історичний максимум: $ 0,00206967 $ 0,00206967 $ 0,00206967 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Skimask Pnut (SKINUT)

Токеноміка Skimask Pnut (SKINUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skimask Pnut (SKINUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKINUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKINUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKINUT, досліджуйте ціну токена SKINUT в реальному часі!

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