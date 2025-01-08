Ціна Skimask Pnut (SKINUT)
Поточна ціна Skimask Pnut (SKINUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 471.52K USD. Ціна SKINUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skimask Pnut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.56K USD
- зміна ціни Skimask Pnut протягом дня — -25.33%
- циркуляційна пропозиція – 991.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skimask Pnut до USD становила $ -0.000161337897305585.
За останні 30 днів зміна ціни Skimask Pnut до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skimask Pnut до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skimask Pnut до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000161337897305585
|-25.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skimask Pnut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.81%
-25.33%
-32.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.
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