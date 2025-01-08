Сьогоднішня ціна Skimask Pnut (SKINUT)

Поточна ціна Skimask Pnut (SKINUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 471.52K USD. Ціна SKINUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skimask Pnut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.56K USD

- зміна ціни Skimask Pnut протягом дня — -25.33%

- циркуляційна пропозиція – 991.44M USD

Отримуйте оновлення цін SKINUT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SKINUT.