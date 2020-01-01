Токеноміка Skillful AI (SKAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Skillful AI (SKAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skillful AI (SKAI) Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Офіційний вебсайт: https://www.skillfulai.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view Купити SKAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skillful AI (SKAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skillful AI (SKAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 236.15K $ 236.15K $ 236.15K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (повністю розведена вартість): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Історичний максимум: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 Історичний мінімум: $ 0.00197117 $ 0.00197117 $ 0.00197117 Поточна ціна: $ 0.00208298 $ 0.00208298 $ 0.00208298 Дізнайтеся більше про ціну Skillful AI (SKAI)

Токеноміка Skillful AI (SKAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skillful AI (SKAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKAI, досліджуйте ціну токена SKAI в реальному часі!

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