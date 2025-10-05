Актуальна ціна Skillful AI сьогодні становить 0,00181759 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SKAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SKAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Skillful AI сьогодні становить 0,00181759 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SKAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SKAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про SKAI

Інформація про ціну SKAI

Whitepaper SKAI

Офіційний вебсайт SKAI

Токеноміка SKAI

Прогноз ціни SKAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Skillful AI

Ціна Skillful AI (SKAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SKAI до USD:

$0,0018176
$0,0018176$0,0018176
-0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Skillful AI (SKAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:43:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Skillful AI (SKAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00179743
$ 0,00179743$ 0,00179743
Мін. за 24 год
$ 0,00183244
$ 0,00183244$ 0,00183244
Макс. за 24 год

$ 0,00179743
$ 0,00179743$ 0,00179743

$ 0,00183244
$ 0,00183244$ 0,00183244

$ 0,252674
$ 0,252674$ 0,252674

$ 0,00113594
$ 0,00113594$ 0,00113594

--

-0,57%

-6,51%

-6,51%

Актуальна ціна Skillful AI (SKAI) становить $0,00181759. За останні 24 години SKAI торгувався між мінімумом у $ 0,00179743 і максимумом у $ 0,00183244, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKAI становить $ 0,252674, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00113594.

Що стосується короткострокових результатів, то SKAI змінився на -- за останню годину, -0,57% за 24 години та на -6,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Skillful AI (SKAI)

$ 206,06K
$ 206,06K$ 206,06K

--
----

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

113,37M
113,37M 113,37M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Skillful AI — $ 206,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKAI — 113,37M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,82M.

Історія ціни Skillful AI (SKAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skillful AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skillful AI до USD становила $ -0,0000818369.
За останні 60 днів зміна ціни Skillful AI до USD становила $ +0,0000967652.
За останні 90 днів зміна ціни Skillful AI до USD становила $ -0,0001532163363754183.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,57%
30 днів$ -0,0000818369-4,50%
60 днів$ +0,0000967652+5,32%
90 днів$ -0,0001532163363754183-7,77%

Що таке Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Skillful AI (SKAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Skillful AI (USD)

Скільки коштуватиме Skillful AI (SKAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Skillful AI (SKAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Skillful AI.

Перегляньте прогноз ціни Skillful AI вже зараз!

SKAI до місцевих валют

Токеноміка Skillful AI (SKAI)

Розуміння токеноміки Skillful AI (SKAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SKAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Skillful AI (SKAI)

Скільки сьогодні коштує Skillful AI (SKAI)?
Актуальна ціна SKAI у USD становить 0,00181759 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SKAI до USD?
Поточна ціна SKAI до USD — $ 0,00181759. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Skillful AI?
Ринкова капіталізація SKAI — $ 206,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SKAI?
Циркуляційна пропозиція SKAI — 113,37M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SKAI?
SKAI досяг історичної максимальної ціни у 0,252674 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SKAI?
Історична мінімальна ціна SKAI становила 0,00113594 USD.
Який обсяг торгівлі SKAI?
Актуальний обсяг торгівлі SKAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SKAI цього року?
SKAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SKAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:43:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Skillful AI (SKAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.