Інформація щодо ціни Skillful AI (SKAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00179743 $ 0,00179743 $ 0,00179743 Мін. за 24 год $ 0,00183244 $ 0,00183244 $ 0,00183244 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00179743$ 0,00179743 $ 0,00179743 Макс. за 24 год $ 0,00183244$ 0,00183244 $ 0,00183244 Рекордний максимум $ 0,252674$ 0,252674 $ 0,252674 Найнижча ціна $ 0,00113594$ 0,00113594 $ 0,00113594 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,51%

Актуальна ціна Skillful AI (SKAI) становить $0,00181759. За останні 24 години SKAI торгувався між мінімумом у $ 0,00179743 і максимумом у $ 0,00183244, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKAI становить $ 0,252674, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00113594.

Що стосується короткострокових результатів, то SKAI змінився на -- за останню годину, -0,57% за 24 години та на -6,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Skillful AI (SKAI)

Ринкова капіталізація $ 206,06K$ 206,06K $ 206,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,82M$ 1,82M $ 1,82M Циркуляційне постачання 113,37M 113,37M 113,37M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Skillful AI — $ 206,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKAI — 113,37M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,82M.