Токеноміка Skibidi Toilet (SKBDI) Дізнайтеся ключову інформацію про Skibidi Toilet (SKBDI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skibidi Toilet (SKBDI) The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Офіційний вебсайт: https://www.skbdi.lol/ Купити SKBDI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skibidi Toilet (SKBDI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skibidi Toilet (SKBDI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Загальна пропозиція: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Циркуляційна пропозиція: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (повністю розведена вартість): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Історичний максимум: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Історичний мінімум: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Поточна ціна: $ 0.0465654 $ 0.0465654 $ 0.0465654 Дізнайтеся більше про ціну Skibidi Toilet (SKBDI)

Токеноміка Skibidi Toilet (SKBDI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skibidi Toilet (SKBDI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKBDI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKBDI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKBDI, досліджуйте ціну токена SKBDI в реальному часі!

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