Сьогоднішня ціна Skibidi Toilet (SKBDI)

Поточна ціна Skibidi Toilet (SKBDI) сьогодні становить 0.224682 USD з ринковою капіталізацією $ 16.82M USD. Ціна SKBDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skibidi Toilet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.09K USD

- зміна ціни Skibidi Toilet протягом дня — +9.51%

- циркуляційна пропозиція – 74.93M USD

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