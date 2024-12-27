Ціна Skibidi Toilet (SKBDI)
Поточна ціна Skibidi Toilet (SKBDI) сьогодні становить 0.224682 USD з ринковою капіталізацією $ 16.82M USD. Ціна SKBDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skibidi Toilet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.09K USD
- зміна ціни Skibidi Toilet протягом дня — +9.51%
- циркуляційна пропозиція – 74.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skibidi Toilet до USD становила $ +0.01950626.
За останні 30 днів зміна ціни Skibidi Toilet до USD становила $ -0.0999464399.
За останні 60 днів зміна ціни Skibidi Toilet до USD становила $ -0.1594514904.
За останні 90 днів зміна ціни Skibidi Toilet до USD становила $ +0.02891103725384115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01950626
|+9.51%
|30 днів
|$ -0.0999464399
|-44.48%
|60 днів
|$ -0.1594514904
|-70.96%
|90 днів
|$ +0.02891103725384115
|+14.77%
Останній аналіз цін Skibidi Toilet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+9.51%
-16.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
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