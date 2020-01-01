Токеноміка Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Дізнайтеся ключову інформацію про Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Офіційний вебсайт: https://skibidi.cool/ Купити SKIBIDI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,07K $ 10,07K $ 10,07K Загальна пропозиція: $ 761,51M $ 761,51M $ 761,51M Циркуляційна пропозиція: $ 761,51M $ 761,51M $ 761,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,07K $ 10,07K $ 10,07K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Токеноміка Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKIBIDI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKIBIDI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKIBIDI, досліджуйте ціну токена SKIBIDI в реальному часі!

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