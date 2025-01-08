Сьогоднішня ціна Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Поточна ціна Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.85K USD. Ціна SKIBIDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skibidi Dop Dop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.19K USD

- зміна ціни Skibidi Dop Dop протягом дня — -16.11%

- циркуляційна пропозиція – 761.51M USD

Отримуйте оновлення цін SKIBIDI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SKIBIDI.