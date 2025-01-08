Ціна Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)
Поточна ціна Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.85K USD. Ціна SKIBIDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skibidi Dop Dop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.19K USD
- зміна ціни Skibidi Dop Dop протягом дня — -16.11%
- циркуляційна пропозиція – 761.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skibidi Dop Dop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skibidi Dop Dop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skibidi Dop Dop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skibidi Dop Dop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skibidi Dop Dop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-16.11%
-3.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
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