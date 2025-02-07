Ціна SKI MASK PUP (SKIPUP)
Поточна ціна SKI MASK PUP (SKIPUP) сьогодні становить 0.04406569 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKIPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SKI MASK PUP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.90 USD
- зміна ціни SKI MASK PUP протягом дня — -3.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SKI MASK PUP до USD становила $ -0.00157752366731527.
За останні 30 днів зміна ціни SKI MASK PUP до USD становила $ -0.0188390563.
За останні 60 днів зміна ціни SKI MASK PUP до USD становила $ -0.0429786775.
За останні 90 днів зміна ціни SKI MASK PUP до USD становила $ -0.14656561662144961.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00157752366731527
|-3.45%
|30 днів
|$ -0.0188390563
|-42.75%
|60 днів
|$ -0.0429786775
|-97.53%
|90 днів
|$ -0.14656561662144961
|-76.88%
Останній аналіз цін SKI MASK PUP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-3.45%
-44.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet $SKIPUP, A fully community driven project! Imagine a fluffy little pup, thuggin it out in a ski mask 🐶
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