Сьогоднішня ціна SKI MASK PUP (SKIPUP)

Поточна ціна SKI MASK PUP (SKIPUP) сьогодні становить 0.04406569 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKIPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SKI MASK PUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.90 USD

- зміна ціни SKI MASK PUP протягом дня — -3.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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