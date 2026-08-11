Сьогоднішня ціна Ski Mask Dog

Поточна ціна Ski Mask Dog (SKI) сьогодні становить $ 0.00353697, зі зміною 1.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKI до USD становить $ 0.00353697 за SKI.

Ski Mask Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,536,969, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SKI. Протягом останніх 24 годин SKI торгувався між $ 0.00338557 (мінімум) та $ 0.00355812 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.35814, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SKI змінився на +0.87% за останню годину та на +0.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13.47K.

Ринкова інформація щодо Ski Mask Dog (SKI)

Ринкова капіталізація $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Обсяг (за 24 год) $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ski Mask Dog — $ 3.54M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13.47K. Циркуляційна пропозиція SKI — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.54M.