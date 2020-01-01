Токеноміка SKI MASK CAT (SKICAT) Дізнайтеся ключову інформацію про SKI MASK CAT (SKICAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Офіційний вебсайт: https://www.skicat.org/ Купити SKICAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SKI MASK CAT (SKICAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SKI MASK CAT (SKICAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 764,42K $ 764,42K $ 764,42K Загальна пропозиція: $ 990,15M $ 990,15M $ 990,15M Циркуляційна пропозиція: $ 990,15M $ 990,15M $ 990,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 764,42K $ 764,42K $ 764,42K Історичний максимум: $ 0,051635 $ 0,051635 $ 0,051635 Історичний мінімум: $ 0,00019043 $ 0,00019043 $ 0,00019043 Поточна ціна: $ 0,00077202 $ 0,00077202 $ 0,00077202 Дізнайтеся більше про ціну SKI MASK CAT (SKICAT)

Токеноміка SKI MASK CAT (SKICAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SKI MASK CAT (SKICAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKICAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKICAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKICAT, досліджуйте ціну токена SKICAT в реальному часі!

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