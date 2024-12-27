Сьогоднішня ціна Skeb (SKEB)

Поточна ціна Skeb (SKEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.07M USD. Ціна SKEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skeb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD

- зміна ціни Skeb протягом дня — -3.29%

- циркуляційна пропозиція – 8.38B USD

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