Ціна Skeb (SKEB)
Поточна ціна Skeb (SKEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.07M USD. Ціна SKEB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skeb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD
- зміна ціни Skeb протягом дня — -3.29%
- циркуляційна пропозиція – 8.38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skeb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skeb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skeb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skeb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.29%
|30 днів
|$ 0
|+12.94%
|60 днів
|$ 0
|+21.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skeb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-3.29%
-15.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse.
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