Сьогоднішня ціна SkateCat (SKATECAT)

Поточна ціна SkateCat (SKATECAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.69K USD. Ціна SKATECAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SkateCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD

- зміна ціни SkateCat протягом дня — -8.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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