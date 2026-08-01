Сьогоднішня ціна Skate

Поточна ціна Skate (SKATE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKATE до USD становить $ 0 за SKATE.

Skate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 942 593, з циркуляційною пропозицією у 134,14M SKATE. Протягом останніх 24 годин SKATE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,130825, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SKATE змінився на -0,09% за останню годину та на +1,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,39K.

Ринкова інформація щодо Skate (SKATE)

Ринкова капіталізація $ 942,59K$ 942,59K $ 942,59K Обсяг (за 24 год) $ 1,39K$ 1,39K $ 1,39K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 942,59K$ 942,59K $ 942,59K Циркуляційне постачання 134,14M 134,14M 134,14M Загальна пропозиція 999 999 944,7648815 999 999 944,7648815 999 999 944,7648815

Поточна ринкова капіталізація Skate — $ 942,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,39K. Циркуляційна пропозиція SKATE — 134,14M, зі загальною пропозицією 999999944.7648815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 942,59K.