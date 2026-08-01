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Поточна ціна Skate сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SKATE становить 942 593 USD. Відстежуйте оновлення цін SKATE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Skate сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SKATE становить 942 593 USD. Відстежуйте оновлення цін SKATE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Skate (SKATE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SKATE до USD:

$0,00094257
$0,00094257$0,00094257
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Skate (SKATE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:51:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Skate

Поточна ціна Skate (SKATE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKATE до USD становить $ 0 за SKATE.

Skate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 942 593, з циркуляційною пропозицією у 134,14M SKATE. Протягом останніх 24 годин SKATE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,130825, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SKATE змінився на -0,09% за останню годину та на +1,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,39K.

Ринкова інформація щодо Skate (SKATE)

$ 942,59K
$ 942,59K$ 942,59K

$ 1,39K
$ 1,39K$ 1,39K

$ 942,59K
$ 942,59K$ 942,59K

134,14M
134,14M 134,14M

999 999 944,7648815
999 999 944,7648815 999 999 944,7648815

Поточна ринкова капіталізація Skate — $ 942,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,39K. Циркуляційна пропозиція SKATE — 134,14M, зі загальною пропозицією 999999944.7648815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 942,59K.

Історія ціни Skate у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,130825
$ 0,130825$ 0,130825

$ 0
$ 0$ 0

-0,09%

+0,77%

+1,06%

+1,06%

Історія ціни Skate (SKATE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skate до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,77%
30 днів$ 0+8,26%
60 днів$ 0-11,46%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Skate

Прогноз ціни Skate (SKATE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SKATE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Skate (SKATE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Skate потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Skate у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SKATE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Skate.

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Ресурс Skate (SKATE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Про Skate

Яка сьогодні ціна Skate (SKATE)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні 0.77%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів SKATE знаходиться в обігу?

Обігова кількість SKATE становить 134141777.70832269, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Skate?

Орієнтовно існує -- унікальних власників SKATE у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Skate?

Ринкова капіталізація становить ₴41546016.76231427312000, що розміщує Skate на #5388 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують SKATE сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Skate?

Недавній рух ціни на рівні 0.77% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Skate

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:51:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Skate (SKATE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

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$0,2988
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$0,01685$0,01685

-8,67%

AurumX

AurumX

UMX

$0,14318
$0,14318$0,14318

-18,08%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0,002368
$0,002368$0,002368

+82,15%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00612
$0,00612$0,00612

+36,00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003406
$0,0003406$0,0003406

+28,52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9075
$2,9075$2,9075

+20,14%

Myros

Myros

MY

$0,0109
$0,0109$0,0109

+6,86%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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