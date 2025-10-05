Інформація щодо ціни SKAINET (SKAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0089911$ 0,0089911 $ 0,0089911 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +14,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,12%

Актуальна ціна SKAINET (SKAI) становить --. За останні 24 години SKAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKAI становить $ 0,0089911, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SKAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +14,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SKAINET (SKAI)

Ринкова капіталізація $ 31,16K$ 31,16K $ 31,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,16K$ 31,16K $ 31,16K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 858 474,332885 999 858 474,332885 999 858 474,332885

Поточна ринкова капіталізація SKAINET — $ 31,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SKAI — 999,86M, зі загальною пропозицією 999858474.332885. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,16K.