Яка зараз ринкова ціна SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock оцінюється в ₴6057.5159683692384000, зі зміною -0.38% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SKHYX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SKHYX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний SK Hynix xStock у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SKHYX?

Обігова кількість становить 53872.48353389294, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SKHYX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, імпульс SKHYX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.