Сьогоднішня ціна SizeChat (SIZE)

Поточна ціна SizeChat (SIZE) сьогодні становить 0.00126735 USD з ринковою капіталізацією $ 1.14M USD. Ціна SIZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SizeChat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.51K USD

- зміна ціни SizeChat протягом дня — +6.78%

- циркуляційна пропозиція – 899.98M USD

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