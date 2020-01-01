Токеноміка SIZE (SIZE) Дізнайтеся ключову інформацію про SIZE (SIZE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SIZE (SIZE) Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape. Офіційний вебсайт: https://sizecoin.xyz/ Купити SIZE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SIZE (SIZE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SIZE (SIZE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 276,45K $ 276,45K $ 276,45K Загальна пропозиція: $ 973,23M $ 973,23M $ 973,23M Циркуляційна пропозиція: $ 973,23M $ 973,23M $ 973,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 276,45K $ 276,45K $ 276,45K Історичний максимум: $ 0,02052368 $ 0,02052368 $ 0,02052368 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00028405 $ 0,00028405 $ 0,00028405 Дізнайтеся більше про ціну SIZE (SIZE)

Токеноміка SIZE (SIZE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SIZE (SIZE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIZE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIZE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIZE, досліджуйте ціну токена SIZE в реальному часі!

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