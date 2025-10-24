Інформація щодо ціни Siyana (SYYN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) -3,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,61%

Актуальна ціна Siyana (SYYN) становить --. За останні 24 години SYYN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYYN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SYYN змінився на +0,19% за останню годину, -3,71% за 24 години та на -2,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Siyana (SYYN)

Ринкова капіталізація $ 465,63K$ 465,63K $ 465,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 535,21K$ 535,21K $ 535,21K Циркуляційне постачання 87,00B 87,00B 87,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Siyana — $ 465,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYYN — 87,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 535,21K.